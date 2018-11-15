Когда и сколько придётся платить в бюджет самозанятым тулякам

Госдума приняла закон о налоге для самозанятых.



Новый налоговый режим протестируют в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Эксперимент начнётся 1 января 2019 года и продлится десять лет, до 31 декабря 2028 года. В дальнейшем новый налоговый режим планируется распространить ​на всю страну.

Под самозанятыми подразумеваются граждане, продающие работы, услуги или имущественные права, но не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников по трудовым договорам, с максимальным доходом 200 тыс. рублей в месяц (2,4 млн рублей в год). Законопроект предлагает взимать налог в 4% от суммы дохода при оказании услуг физлицам и 6% при сотрудничестве с юрлицами.

Самозанятые будут платить налоги по упрощённой процедуре. Для регистрации нужно будет скачать мобильное приложение «Мой налог». Налог нужно отчислять ежемесячно не позднее 25-го числа. Законопроект предусматривает налоговый вычет на сумму не более 10 тыс. рублей. 63% суммы поступлений от налога будет направлено в региональные бюджеты, 37% — в Фонд обязательного медицинского страхования. Самозанятые смогут добровольно отчислять взносы в Пенсионный фонд.

За нарушение порядка и/или сроков передачи в налоговую сведений о произведённом расчёте полагается штраф 20% от суммы расчета (100% при повторном нарушении).

На новый режим с более выгодной налоговой ставкой смогут перейти индивидуальные предприниматели, чья деятельность не требует обязательной регистрации ИП. Не смогут зарегистрироваться в качестве самозанятых нотариусы и адвокаты с частной практикой, арбитражные управляющие, медиаторы, оценщики. Под новый режим также не подпадает продажа подакцизных товаров, подлежащих маркировке продуктов и полезных ископаемых.

По данным ФНС, из 82 млн работоспособных граждан России официально работают и платят страховые взносы примерно 52 млн человек. По оценке Минтруда, в России 12 млн самозанятых. Росстат называл цифру вдвое выше.