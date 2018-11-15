Специалисты портала «Домофонд» выяснили, как россияне оценивают инфраструктуру для спорта и отдыха в своих городах.



Были опрошены более 60 тысяч человек. Респондентам предложили оценить утверждение «В моём районе достаточно мест для спорта и отдыха, есть кафе, спортивные площадки и т. д.» по шкале от 1 до 10, где «1» означает «полностью не согласен», а «10» — «полностью согласен». Для каждого города рассчитали средний балл, который отражает, насколько горожане довольны инфраструктурой для спорта и отдыха.

По итогам исследования был составлен рейтинг 150 городов. Лидерами оказались Санкт-Петербург, Москва, города Подмосковья и Краснодарского края, аутсайдерами — города Ростовской области, Камчатки, Алтайского края.

Тула заняла 72-е место в рейтинге — горожане оценили инфраструктуру для спорта и отдыха на 5,9 балла. Второй по значимости город Тульской области — Новомосковск — оказался 89-м (5,6 балла). Средний балл по стране составил 5,8.