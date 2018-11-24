Названы лучшие города для шопинга в России

Сервис бронирования жилья провёл аналитическое исследование и определил, в каких городах России путешественники совершают самые нужные, выгодные и приятные покупки.



Рейтинг был подготовлен на основе опроса пользователей в социальных сетях, приуроченного ко Всемирному дню шопинга, который отмечают 11 ноября.

Самым лучшим российским городом для шопинга 53% опрошенных людей назвали Москву. Далее расположились Санкт-Петербург (26%) и Сочи (15%). 3% туристов заявили, что им нравится шопинг в Калининграде и Казани.