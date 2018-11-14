В водохранилищах Новомосковска массово гибнет рыба

В Шатском и Любовском водохранилище Новомосковска обнаружено большое количество погибшей рыбы.



На прошлой неделе был установлен факт массовой гибели малька (не менее тысячи особей) в Шатском водохранилище. Лаборатории близлежайших предприятий и отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов произвели забор проб воды, но, по предварительным данным, вредных веществ не обнаружили.

Однако гибель рыбы продолжается, сообщает «Новомосковск сегодня». На этот раз мор рыбы зафиксирован в Любовском водохранилище.

В цирканале ГРЭС было обнаружены большое количество мёртвой рыбы — не только мальки, но и взрослые особи щуки, окуня, карпа и карася. Часть рыбы была уже с гнилостными изменениями, а часть находилось в дезориентированном состоянии. Вода в месте замора была неестественно чёрного цвета.