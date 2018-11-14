Сотрудник ФСИН пытался пронести в тульскую колонию наркотики

В Туле возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии №2.



Ему предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Как сообщили в управлении Следственного комитета, утром 10 ноября 2018 года мужчину остановили на проходной сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН России. В его служебном удостоверении были обнаружены несколько сим-карт, а в двух ёмкостях из-под еды быстрого приготовления — несколько пар наушников, USB-провод и марихуана.

Как утверждают следователи, наркотик задержанный предполагал сбыть территории исправительного учреждения. Сейчас сотрудник ИК-2 заключён под стражу.