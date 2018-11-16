Подмосковье окольцуют свалками?

В Подмосковье создадут большое «мусорное кольцо».



Как пишут «Новые известия» со ссылкой на политика Дмитрия Гудкова, в кольцо, состоящее из нового гигантского полигона и мусоросжигательных заводов попадут Ногинск, Кашира, Коломна, Рошаль, Егорьевск, Зарайск, Серебряные пруды и Воскресенск.

«У меня есть дача под Коломной – я часто провожу там с семьёй выходные. Скоро перестану, как и ещё 10 тысяч человек. И это будет только первым последствием строительства под Коломной одного из самых больших в Европе мусорных полигонов. Второе последствие – это отравление окрестных рек, от Москвы-реки до Оки, и грунтовых вод, из которых идёт водозабор на многие сотни километров вокруг. А есть ещё третье, четвёртое, пятое и много других „последствий“. В скором времени будет уничтожен весь юго-восток Подмосковья. И это, на самом деле, страшно. Проблема с подмосковным мусором стоит уже очень давно.

Перерабатываться будет около половины мусора (в США сейчас – уже 93%), а всё остальное – идти на полигон. В год – 650 тысяч тонн только по первым оценкам. Таким образом, полигон за 9 расчётных лет аккумулирует минимум 6 миллионов тонн мусора со всего Подмосковья. Ни один полигон только 9 лет не работает, умножайте на 2, а то и все 3. Полигон отравит реку Северку, а вслед за ней, как я уже говорил, и Москву-реку, и Оку. Неслучайно несколько пробуренных скважин горе-строители спешно зарыли обратно: оказалось, что вода подходит слишком близко к почве, а при таких условиях строить нельзя.

В 4-километровом радиусе от полигона живут больше 10 тысяч человек, ближайшая школа – в километре. А уже в 6,5 километрах начинается Коломна. Гора полигона высотой 43 метра будет видна из нее всегда и станет новым памятником района наряду с коломенским кремлём. Золотое кольцо превратится в кольцо помоек.

Мусороперерабатывающий завод будет построен не только под Коломной: по всему юго-востоку планируется серия строек, причем в том числе и мусоросжигательных. Свозить же на полигон будет мусор со всей области, ведь район в целом даёт в год меньше 200 тысяч тонн мусора. В мусорное кольцо попадут – загибайте пальцы – Ногинск, Кашира, Коломна, Рошаль, Егорьевск, Зарайск, Серебряные пруды и Воскресенск. Никого не забыл?

Чтобы разрешить строительство полигона на сельхозземлях (их и так очень мало в области), их кадастровую стоимость занизили почти в 7 раз. Теперь 150 га стоят всего 6 миллионов – по 40 тысяч рублей гектар», — цитирует его издание.

Напомним, ранее стало известно о строительстве полигона на границе подмосковной Каширы и Венёвского района Тульской области. Отходы могут загрязнить чистую территорию района, в том числе источник «12 ключей».