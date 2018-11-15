Как будут расти тарифы ЖКХ в 2019 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации платы за коммунальные услуги в 2019 году в связи с повышением НДС с 18% до 20%.



Рост платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года составит 1,7% с учётом увеличения НДС, а с 1 июля 2019 года — дополнительно 2,4% к январю 2019 года. До сих пор тарифы ЖКХ индексировалась однократно — только с 1 июля, как правило, в среднем на 4%.

С предложением двухэтапной индексации тарифов ЖКХ в 2019 году выступало Минэкономики. Федеральная антимонопольная служба была против этого предложения.