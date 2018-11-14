Тульские полицейские оказались замешаны в криминале

В Туле задержаны сотрудники полиции. Они подозреваются в мошенничестве со страховыми выплатами.



В октябре Следственный комитет сообщал о задержании троих мужчин 30-ти, 37-ми и 47-ми лет. Один из них заключён под стражу, двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, в период с 2017 по 2018 год мужчины неоднократно инсценировали дорожно-транспортные происшествия. Затем они обращались в полицию, чтобы оформить документы, которые впоследствии передавали в страховую компанию для получения выплат. В сентябре 2017 года одному из обвиняемых отказали в выплате страховки, после чего он обратился в суд с исковым заявлением. Суд он выиграл и получил свыше 300 тыс. рублей, которые поделил с товарищами.

По этим фактам было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершённое группой лиц по предварительному сговору), которое находилось в производстве следователей отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Тульской области.

В УФСБ установили, что двое сотрудников тульского УГИБДД «находились в сговоре с обвиняемыми». Один из них, на основании полученных документов и фотографий инсценированного ДТП, составил сведения об участниках ДТП, фактически не осмотрев автомобили. 31-летний полицейский вынес постановление по делу об административном правонарушении, на основании которого обвиняемые получили страховую выплату в сумме, превышающей 144 тыс. рублей. Сотруднику полиции предъявлено обвинение по ч. 3 ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершённое лицом с использованием своего служебного положения). Аналогичным способом оформил фиктивное ДТП 35-летний сотрудник полиции, но страховые выплаты не были произведены, в связи с чем ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования, совершённое лицом с использованием своего служебного положения). О том, что полицейские получали за выдачу бумаг вознаграждение, не сообщается.

Как сообщили в СУ СК, полицейские задержаны и допрошены, решается вопрос об избрании им меры пресечения.