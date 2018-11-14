В Туле осуждён бывший старший инспектор отдела Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Андрей Новиков.



Его обвиняли в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

В период 10 по 31 января 2017 года обвиняемый проводил проверку одного из предпринимателей, который занимался организацией пассажирских перевозок. Инспектор выявил нарушения лицензионных требований при рейдовых осмотрах транспортных средств и предложил предпринимателю ежемесячно передавать ему взятки в размере 45-55 тыс. рублей ежемесячно. Мужчина согласился и платил дань с 1 февраля 2017 года по 11 апреля 2018 года.

Когда инспектор получал очередную сумму 11 апреля 2018 года на парковке торгово-развлекательного центра «Макси», его задержали сотрудники УФСБ России.

Приговором суда Новикову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7,5 лет тюрьмы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в СУ СК. Также ему назначен штраф в размере 3,5 млн рублей и запрет заниматься определёнными видами деятельности на срок 3 года 5 месяцев.