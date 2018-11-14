Роман Прасков приехал проверять колонию, сотрудника которой поймали с наркотиками

14 ноября прокурор Тульской области Роман Прасков вместе со своим заместителем Дмитрием Митиным и врио начальника УФСИН Вячеславом Михайленко проверил состояние законности в исправительной колонии №2 Тулы.



Он совершил обход штрафных помещений, карантинного отделения, медицинской части, жилых помещений, производственной зоны, коммунально-бытовых объектов учреждения.

Проверкой выявлены отдельные нарушения требований законодательства, в целях устранения которых будут приняты меры прокурорского реагирования. Также Роман Прасков провёл личный прием осуждённых, сообщили в облпрокуратуре.

Напомним, 10 ноября в ИК-2 был задержан сотрудник, пытавшийся пронести наркотики и сим-карты на территорию колонии.