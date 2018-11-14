Ефремовского чиновника из реестра коррупционеров будут судить за превышение полномочий

Бывшего начальника территориального управления администрации Ефремова Алексея Кулешова будут судить по трём эпизодам превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).



Следствие установило, что Кулешов в 2016—2017 годах выдал троим гражданам фиктивные выписки из похозяйственной книги о наличии у них права на земельные участки на территории Ефремовского района общей площадью 11 400 кв. м, стоимостью более 1,7 млн руб.

Как сообщили в облпрокуратуре, уголовное дело с обвинительным заключением направлено Ефремовский районный суд для рассмотрения по существу.

Алексей Кулешов входит в федеральный реестр коррупционеров. Он был уволен 28 мая 2018 года за нарушения п. 11 ч. 1 ст. 12, ч. 2.3 ст. 14.1 №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» и ч. 1 ст. 11 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».