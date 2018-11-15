Тульские больницы получат первых «Ангелов» в ближайшее время

«Ростех» поставит первую партию автоматизированных лечебно-диагностических комплексов поддержания жизнедеятельности человека «Ангел» в медучреждения Тульской области.



Комплексами оснастят палаты интенсивной терапии районных больниц и санитарные автомобили областного Центра медицины катастроф. Всего министерство здравоохранения области планирует приобрести 3 стационарных и 7 мобильных комплексов общей стоимостью более 8 млн рублей.

С 2016 года в нескольких медицинских учреждениях Тульской области проходила апробация комплекса. До конца 2018 года комплексы должны быть переданы в медучреждения.

Комплекс «Ангел» был разработан НПО «Сплав» совместно с МГУ имени М. В. Ломоносова в мобильном и стационарном вариантах.

Комплекс оптимизирует процесс постановки диагноза, выбора и коррекции терапии, повышает качество оказания медицинской помощи наиболее уязвимой категории пациентов – пациентам в критическом состоянии. Специальная программа обеспечивает в режиме реального времени информационную поддержку диагностики и коррекции терапии неотложных состояний и принятия медперсоналом решений.