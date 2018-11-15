Десять лет назад погиб оперативник ФСБ, расследовавший в Туле дорожную коррупцию

15 ноября исполнилось 10 лет со дня гибели в ДТП старшего оперуполномоченного тульского УФСБ по особо важным делам подполковника Алексея Гришанова.



Происшествие случилось недалеко от Киреевского района. Гришанов находился за рулём «Лексуса», принадлежащего директору «Тулгорэлектротранса» Олегу Воеводину. По версии следствия, автомобиль на большой скорости вынесло на обочину, где он перевернулся. Водитель погиб, пассажир отделался средней тяжести повреждениями.

Уголовное дело, которое было возбуждено по факту аварии, через несколько месяцев закрыли. Отец Гришанова находил противоречия и несостыковки в уголовном деле, в течение нескольких лет писал открытые письма высшим должностным лицам государства с просьбой пересмотреть дело (материалы публиковали тульские интернет-порталы).

Известно, что перед смертью 35-летний оперативник Гришанов собирал информацию о хищении миллионов при ремонте дорог в Туле.

В 2007 году на строительство и ремонт дорог Тула получила из федерального бюджета 400 млн рублей, ещё 250 млн рублей выделили городские власти. 600 млн рублей освоили за два месяца — в день по 10 млн рублей. Как стало известно позднее — дороги делали в непогоду, а у некоторых подрядчиков даже не было лицензий.

Весной следующего года обнаружилось, что тульские дороги вновь в ямах и трещинах. За всех оправдывался бывший мэр Тулы (сейчас — член Общественной палаты Тульской области) Владимир Могильников.

По материалам проверок были возбуждены два уголовных дела, прошли обыски в городском управлении транспорта и дорожного хозяйства. Нашлись претензии и у Росфиннадзора.

В ходе прокурорской проверки выявили нарушения в деятельности управление транспорта, связи и дорожного хозяйства Тулы во главе с Тимофеем Шарыповым (ныне покойным), насчитали ущерб более чем на 4 млн рублей. СУ СК возбудил на Шарыпова дело по статье «халатность», которое, впрочем, вскоре закрыли «за давностью».