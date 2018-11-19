Мэр Донского побуянил в Хакасии и получил там должность

Бывший мэр Донского Богдан Павленко назначен заместителем главы Хакасии, 30-летнего коммуниста Валентина Коновалова.



Он будет курировать аппарат правительства Хакасии и администрацию главы.

Ранее Богдан Павленко прославился агрессивным поведением на митинге 7 ноября в Хакасии. Как утверждают СМИ, он разбил камеру оператора телеканала «Прима». После этого стало известно, что Павленко покинет пост главы Донского и перейдёт на работу в Хакасию.

Как сообщила программа «Nota Bene Итоги», полиция провела проверку и усмотрела в деле признаки состава преступления по статье «умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества». За это грозит до двух лет лишения свободы. Материалы направлены в Следственный комитет для вынесения процессуального решения.