Дюмин в своём послании назвал три слова, главных для тульской власти

15 ноября губернатор Тульской области Алексей Дюмин выступил с посланием к депутатам, чиновникам и жителям региона.



Он подвёл итоги 2018 года и поставил задачи на 2019-й.

Губернатор отметил три принципа, которыми должна руководствоваться местная власть

«Инициатива, эффективность, ответственность. Эти 3 слова должны стать основой каждого органа власти. Не ждать сигнала сверху, а думать, находить пути решения, доводить до конца, отвечать за свои слова, брать ответственность за себя, не искать причин для оправданий. И работать в диалоге с жителями — это главное», — сказал Дюмин.