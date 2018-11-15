К 2021 году в Туле построят перинатальный центр за 4 млрд рублей, сообщил губернатор Алексей Дюмин в послании депутатам, чиновникам и жителям региона.



Часть финансирования возьмёт на себя федеральный бюджет. 2 млрд рублей направят из областного бюджета.

«Проектная документация по перинатальному центру прошла техническую экспертизу. Планируем начать стройку в 2019 году, деньги в бюджет заложены», — сказал Дюмин.

Отсутствие перинатального центра в Тульской области обсуждалось во время визита в регион президента Владимира Путина в 2016 году.

Ранее по всей стране появились 32 перинатальных центра (специальные клиники для новорожденных и матерей), на это было выделено 83,7 млрд рублей. Тем не менее, в 2018 году Счётная палата сообщила о росте смертности младенцев в тех регионах, где были построены такие центры.

Согласно майскому указу президента России Владимира Путина, к 2024 году показатель младенческой смертности в стране должен снизиться до 4,5 случая на тысячу родившихся детей. За текущий год он составил 5,2 случая.