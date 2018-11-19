Узловчане переплачивали за коммунальные услуги

Жителям многоквартирного дома по улице квартал 50 лет Октября в Узловой по требованию прокуратуры произвели перерасчёт платы за услуги ЖКХ.



Решением собрания собственников от 1 апреля 2015 годя была установлена плата за содержание и текущий ремонт общего имущества данного дома в размере 13 рублей 98 копеек за 1 кв. м.

Однако управляющая компания «Лидер» в нарушение ч. 4 ст. 158 Жилищного кодекса РФ с 1 апреля 2016 года по 30 июня 2017 года производила начисление платы за содержание и текущий ремонт общего имущества собственников квартир данного многоквартирного дома исходя из размера 15 рублей 78 копеек за 1 кв. м. в месяц.

29 августа 2018 года прокуратура внесли представление в УК, в результате жителям произвели перерасчёт.