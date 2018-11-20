Узловские прокуроры нашли 54 сайта с запрещёнкой

В результате принятых Узловской межрайонной прокуратурой мер с начала года был запрещён доступ к 54 сайтам.



Прокуроры предъявляли административные исковые заявления о признании информации о продаже реплик обуви и одежды известных брендов, трудовых книжек, дипломов, аттестатов, больничных листов, о способах вывода из строя приборов учёта, способах легализации доходов, о пропаганде национализма, жестокости и экстремизма.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены. Сведения о доменных именах и указателях страниц включены в Единый реестр доменных имен, указателей сайтов и сетевых адресатов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой запрещено в России.