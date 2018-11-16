Рафика Папяна наградил Мединский

В Санкт-Петербурге на Петербургском международном культурном форуме вручили премию «Меценат года».



Эту премию каждый год вручают за поддержку и финансовую помощь ярким проектам и выдающимся достижениям, результаты которых существенно обогатили культуру регионов России и оказали значительное влияние на её развитие. Меценатов награждал министр культуры России Владимир Мединский.

В номинации «Сохранение объектов культурного наследия» отметили тульского бизнесмена, гендиректора компании «Инд-Гарник» Рафика Папяна за финансовую помощь в создании и установке памятника Ивану Тургеневу, а также восстановлении дворовых построек в родовом имении писателя в селе Тургенево в Чернском районе Тульской области.