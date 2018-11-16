В Суворове проводят проверку по факту избиения школьницы

В Суворове прокуратура провела проверку по факту появившегося в сети видеоролика с избиением несовершеннолетней её сверстницами.



Установлено, что все участницы инцидента обучаются в одной образовательной организации в 8-9 классах. В деятельности администрации образовательной организации выявлены упущения по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. По результатам проверки директору внесено представление.

Сейчас по данному факту проводят доследственную проверку сотрудники полиции, по результатам будет рассмотрен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.