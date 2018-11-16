Крыгин нашёл, куда потратить миллионы

В Туле в ходе обследования выявлено около 12 мест, где во время ливней происходят подтопления.



«Ливневая канализация там работает исправно, но всё равно не справляется с тем потоком воды, который образуется в результате сильных дождей. Поэтому принят ряд мер, чтобы подобного в будущем избежать», — рассказал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Крыгин.

По словам чиновника, в этом году было выделено дополнительно 1,5 млн рублей на обустройство дождеприёмных колодцев на пересечениях Красноармейского проспекта с улицами Лейтейзена и Фрунзе.

На каждом перекрёстке устанавливается по три таких колодца к уже существующим. Их соединят при помощи трубы диаметром 300 мм с общей канализационной трубой диаметром 800 мм.

На проезде Марины Расковой прочистили лотковую канализацию и установили дополнительную систему водоотведения. Также провели локальные работы на пересечении улиц Курковой и Литейной.

Но, по словам Алексея Крыгина, в Туле есть вопросы по ливневой канализации, которые требуют более серьёзных финансовых вложений. Они будут решены в следующем году, заверил чиновник.

В качестве примера он привёл перекрёсток улиц Коминтерна и Ленина. В случае обильных осадков там происходит застой воды. Для решения этого вопроса, отметил Крыгин, потребуется 10 млн рублей.

Ранее Крыгин оценил ремонт тульских дорог и мостов в 2019 году в 10 млрд рублей.

По данным городской администрации, в 2017 году в Туле на восстановление объектов ливневой канализации было выделено более 20 млн рублей, в 2018-м — более 21 млн рублей потратили на их содержание.