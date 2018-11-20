В России начнут маркировать молочную продукцию

В декабре 2018 года в России начнётся эксперимент по маркировке молочной продукции, сообщили в Минпромторге.



Его планируется проводить в течение года. По результатам будет принято решение о введении обязательной маркировки. Сейчас Минпромторг совместно с заинтересованными ведомствами ведет работу по созданию единой системы маркировки товаров.

По мнению Минпромторга, после введения маркировки потребитель получит гарантию подлинности приобретаемой продукции.

Также целью эксперимента является интеграция информационной системы маркировки с системой обязательной ветеринарной сертификации «Меркурий», в которую не входит готовая молочная продукция. Это позволит осуществить полную прослеживаемость от фермы до прилавка.

В июле был опубликован проект постановления правительства России, согласно которому эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции должен был пройти в период с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года, однако затем сроки эксперимента были перенесены.