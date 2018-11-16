Кирюнина рассказала, что в Тульской области развита практика прямого диалога власти и общества

Главу Тульской области Алексея Дюмина отметили на «Бирже губернаторов» благодаря его посланию и комментарию начальника пресс-службы облправительства Ольги Кирюниной.



В письме для «Замполита» она похвалила Дюмина и отметила, что губернатор ориентирует подчинённых держаться высоких показателей.

«Буквально вчера Алексей Геннадьевич Дюмин выступил с Посланием на 2019 год. Губернатор очень сущностно изложил задачи, которые стоят перед исполнительной властью региона в следующем году, подвел некоторые итоги года уходящего. Это стало заметным событием не только в медиа-среде Тульской области, но и в федеральных СМИ, и даже в телеграмм-сообществе.

Область развивается динамично, в русле тех задач, которые ставят Президент и Губернатор. Как ориентирует нас Алексей Геннадьевич, „держаться показателей выше среднероссийских“.

Регион часто становится пилотным для отработки новых решений, как, к примеру, это было с проектом „Бережливая поликлиника“, программой повышения производительности труда в промышленности или новым проектом по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми.

В нашем регионе развитая практика общественного диалога, прямой коммуникации общества с властью. Когда есть запрос на решение конкретных проблем, такой диалог крайне эффективен.

Рефреном в Послании прошли три ключевых принципа работы власти, на которых акцентирует внимание Губернатор: Инициатива, Эффективность, Ответственность», — написала Кирюнина.