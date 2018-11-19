В России предлагают перейти на летнее время

В Общественной палате обсудят вопрос перехода на летнее время в России на сезонной или постоянной основе.



19 ноября состоится тематический круглый стол. Как рассказали в ОП РФ, с 2015 года 11 субъектов РФ перешли на летнее время.

Федеральный закон о постоянном переводе на зимнее время, в рамках которого в большинстве регионов России время было переведено на час назад, вступил в силу в октябре 2014 года. После этого из ряда субъектов поступили инициативы о принятии федеральных законов, по которым время в указанных регионах подлежало переводу на час вперёд.

Среди доводов для возврата к летнему времени назывались сокращение светового дня и нарушение биоритмов в организме человека.