В России предлагают жёстче наказывать за сокрытие информации о состоянии лесов

Правительство России предлагает ужесточить ответственность за сокрытие сведений о состоянии лесов.



В Госдуму внесён законопроект, в случае одобрения которого в КоАП появится новая статья 8.5.1, предусматривающая ответственность за сокрытие сведений о состоянии лесов или включение недостоверных сведений в специальный акт обследования.

Наказывать по новой статье будут только должностных лиц. За ненаправление в срок утверждённого акта лесопатологического обследования в уполномоченный орган им грозит штраф в размере 5-20 тыс. руб.

За включение недостоверных сведений о состоянии лесов в указанный акт либо за размещение на официальном сайте органа власти (регионального или местного) того же акта с недостоверной информацией предусмотрена санкция также в размере 5-20 тыс. руб. Если же аналогичные действия будут совершены в отношении защитных лесов, особых защитных участков лесов либо лесопарковых зеленых поясов лесов, не отнесенных к этим категориям, наказание окажется более строгим. Штраф для должностных лиц в таких случаях составит 20-40 тыс. руб.

Сейчас уже предусмотрена ответственность за сокрытие или искажение экологической информации, в том числе для должностных лиц. Размер санкции для них составляет 3-6 тыс. рублей (ст. 8.5 КоАП РФ). Однако, по мнению авторов инициативы, такое наказание не соответствует степени общественной опасности подобных деяний. На основании результатов лесопатологических обследований могут осуществляться рубки лесных насаждений, а ориентировочный ущерб от них составляет 840 млн рублей.