В Иваньково общественники уличили администрацию в бездействии

Сотрудников администрации Иваньково Ясногорского района привлекли к ответственности за бездействие.



18 октября 2018 года местные общественники провели мониторинг официального сайта администрации МО Иваньковское и обнаружили нарушения российского законодательства, о чём сообщили в прокуратуру.

Прокурорская проверка подтвердила нарушения. Районный прокурор потребовал их устранить и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

14 ноября в отношении виновного должностного лица администрации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по 2 ст. 13.27 КоАП РФ, сообщает «Дежурный по Ясногорску».