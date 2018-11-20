В Тулу со всей страны слетятся Деды Морозы и Снегурочки

В Туле, которая скоро станет новогодней столицей России, пройдёт всероссийский слёт Дедов Морозов и Снегурочек.



Он состоится 7 декабря в рамках открытия месяца новогодних торжеств. В этот день в Туле организуют шоу-форум «ЗаМОРОZка», парад новогодних столиц, битву Дедов Морозов, презентуют «Сказку о снежинке, которая не тает» и откроют Губернский каток.

8 декабря на городских общественных пространствах будут проводиться мероприятия в рамках арт-проекта «Альтернативная ёлка».

С 10 по 16 декабря будет проходить фестиваль новогодних программ городов Тульской области «Тульские секреты», с 17 по 23 декабря – Снежное «ДАНС-ШОУ», с 24 по 30 декабря — акция «Ярко — Модно — Молодёжно».

31 декабря на главной площади туляки и гости города встретят 2019-й год. Шоу под открытым небом продлится 6 часов, в музыкальных номерах и постановках примут участие лучшие коллективы Тулы и известные российские артисты. Со 2 по 7 января состоится Фестиваль «Путешествие в Рождественскую сказку». 7 января Тула передаст статус новогодней столицы России следующему городу.

Конкурс новогодних столиц проводится при поддержке Минкульта России с 2012 года. Тула приняла эстафету от Ханты-Мансийска.