«Тулагорводоканал» предложил тулякам скидку и рассрочку на долги, чтобы не судиться

В Туле на площадке омбудсмена прошёл ряд встреч представителей «Тулагорводоканала» с местными предпринимателями.



На последней встрече был принят регламент досудебного урегулирования, по которому туляки смогут выплачивать наложенные предприятием штрафы.

Теперь крупные претензии по невовремя поверенным водосчётчикам можно будет оплатить через кассу в рассрочку на 6 месяцев и со скидкой 50%, рассказал представитель «Фонда борьбы с „Тулагорводоканалом“» в видеоролике на Youtube.

По мнению автора ролика, в таком регламенте остаётся лазейка для коррупции — часть должников предпочтут договориться кулуарно, другие решат банкротиться, чтобы не платить. Кроме того, останется напряжённость в обществе — многие всё равно остались недовольны.

«Вместо того, чтобы отрубить тебе руку, отрубят полруки и с рассрочкой на шесть месяцев. Вот эти 350 тысяч рублей вместо 700 тысяч — это деньги за услуги, которые никогда не были оказаны и налоги, которые на самом деле никогда не будут уплачены с этих сумм. Думаю, большинство будет дальше судиться», — резюмирует туляк.

Напомним, ранее «Тулагорводоканал» выставил иски в 400-700 тысяч рублей за неоплаченные кубометры воды. Как отмечали в «ФБТ», таких дел уже сотни — водоканал «находит формальные поводы к добросовестным абонентам». В Фонде назвали это «злоупотреблением правом и использованием монопольного положения на рынке» и призвали проверить предприятие, учреждённое через ряд зарубежных «прослоек», на вывод капиталов.