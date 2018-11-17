Тулу начали украшать к Новому 2019 году, скоро будут ставить ёлку

С 15 ноября Тулу украшают к новогодним праздникам.



В городе ведутся работы по монтажу праздничных конструкций и иллюминации. Украшения уже появились на улице Советской, Крестовоздвиженской площади, улице Металлистов, Казанской набережной. Планируется украсить около двадцати общественных пространств и мест отдыха туляков.

19 ноября начнётся установка главной городской ёлки на площади Ленина. Она будет с новыми искусственным лапником, иллюминацией и украшениями.

2019 год Тула встречает в статусе новогодней столицы России. Праздничные мероприятия пройдут с 7 декабря по 7 января. На праздник потратят более 50 млн рублей.