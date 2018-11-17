Улицы Пирогова и Каминского в Туле расчистят под новый проект

В историческом центре Тулы ведётся подготовка к проведению масштабных работ, заявил глава городской администрации Евгений Авилов.



По его поручению ведётся зачистка территорий на улицах Пирогова и Дзержинского — сносятся незаконные постройки (всего — более 130).

С сентября были обследованы кварталы и сформирован перспективный план – обобщённая дорожная карта, включающая в себя ремонт дорог и тротуаров, фасадов зданий, дворовых территорий.

«В соответствии с поручением губернатора Тульской области, к историческому центру присоединены две территории, граничащие с Центральным рынком, – сам рынок, благоустройство которого ещё предстоит, и улицы Пирогова, Каминского. Это подготовка к проведению масштабных работ. Проводится расчистка от ветхих и незаконных построек, планируется переселение из аварийного жилья. Впоследствии данная территория пойдёт под благоустройство, проект которого будет обсуждаться с общественностью», — рассказал Авилов.