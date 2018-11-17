В тульском УМВД проводится служебная проверка после задержания двоих сотрудников

В УМВД по Тульской области проводят служебную проверку по факту противоправных действий сотрудников полиции.



Ранее Следственный комитет сообщил о том, что инспекторы ДПС совершали мошеннические действия в сфере страхования с использованием своего служебного положения. Им было предъявлено обвинение.

По версии следствия, сотрудники ГИБДД на основании документов и фотографий инсценированных ДТП выносили постановления по делам об административных правонарушениях, чтобы в дальнейшем были оформлены страховые выплаты. За постановлениями к ним обращались ранее задержанные трое мужчин, которые неоднократно проворачивали такие махинации.

В тульской полиции по данному факту организовали служебную проверка. По её результатам будет принято решение об увольнении полицейских со службы «в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел».

Как сообщали СМИ, инициатором преступлений стал бывший следователь отдела полиции «Центральный». В период с 2015 года было инсценировано более 200 дорожно-транспортных происшествий с дальнейшим получением страховых выплат.