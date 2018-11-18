Из госфонда похитили зерна более чем на 200 млн рублей

Объединённая зерновая компания сообщила о беспрецедентном хищении зерна из федерального интервенционного фонда.



С Орловской хлебной базы №36, входящей в ОЗК, было похищено 19 035 тонн зерна стоимостью 202,3 млн рублей, говорится в сообщении компании.

По факту хищения следователи орловского управления МВД возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК (кража, совершённая в особо крупном размере). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьёй, — 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Контрольный пакет акций ОЗК принадлежит государству. По предварительным данным, за девять месяцев текущего года выручка ОЗК составила 30,2 млрд рублей. По итогам прошлого года компания получила чистую прибыль в размере 2,1 млрд рублей, на этот год ОЗК прогнозирует чистую прибыль 4,7 млрд рублей.