Одоевскому главе прокуроры не указ?

Администрацию Одоевского района через суд попытаются понудить ликвидировать несанкционированную свалку.



В сентябре в ходе прокурорской проверки было обнаружено, что на всей протяжённости дороги в рабочем посёлке Одоев по обеим сторонам свален бытовой и крупногабаритный мусор.

19 сентября прокурор внёс представление главе администрации Одоевского района Валерию Крупнину, но никакой реакции не последовало. В связи с эти прокуратуре пришлось направить в суд исковое заявление, чтобы обязать чиновников убрать незаконную свалку.