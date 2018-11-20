Юрий Краснов далеко не ушёл

В конце прошлой недели в УФСИН по Тульской области отметили День ветерана уголовно-исполнительной системы.



Как сообщила пресс-служба УФСИН, присутствующих в зале ветеранов поздравил генерал-майор внутренней службы Юрий Краснов. Он пожелал ветеранам и их близким доброго здоровья, бодрости, оптимизма и долгих лет жизни.

Также слова признательности за труд ветеранам выразил врио начальника УФСИН Вячеслав Михайленко, вручив им почётные грамоты.

Напомним, Юрий Краснов был отправлен в отставку президентом России Владимиром Путиным 6 ноября 2018 года.