Работник тульского цирка получил премию Луначарского

В Санкт-Петербурге в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума объявили лауреатов имени А. В. Луначарского.



Она была учреждена дирекцией форума в 2015 году для поощрения работников культуры, не являющихся представителями творческих профессий, но без кого полноценно функционировать учреждение культуры не может.

Всего премией, а также денежным вознаграждением в размере 250 тысяч рублей, отмечен труд 10 лучших работников сферы культуры. В числе награждённых оказался инспектор манежа Тульского государственного цирка Геннадий Смирнов.

Всего в конкурсе приняли участие 260 номинантов.