За что поплатился Максим Мищенко

В России заговорили о возрождении комсомола. Недавно к этому призвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.



В поздние советские годы комсомол, потеряв свою реальную идеологическую начинку, всё же играл роль социального лифта. Неокомсомол эти функции выполнять не сможет, российское общество и молодёжь никакой пользы для себя гарантированно не извлечет, не поможет даже стопроцентная лояльность, пишет «Idel. Реалии».

В качестве примера приводятся яркие члены созданных в нулевые прокремлёвских молодёжных организаций, чья судьба сложилась далеко не удачно. «Идущие вместе», «Местные», «Наши», «Россия молодая» и другие... практически все из них, за исключением движения «Местные», прекратили своё существование.

«Молодёжь под своё крыло зазывали перспективами быстрого карьерного роста на государственном или политическом поприще. Под эти проекты активно закачивались немалые средства, коих в нулевые было в избытке, благо, цена на нефть росла как на дрожжах. Но как обычно это бывает, всё оказалось блефом. Никакой полной смены управленческой элиты даже на полностью лояльных карьеристов из числа „нашистов“ не произошло. „Пехота“, которую призывали бороться с оппозицией, обещая взамен обеспечить карьеру в госструктурах, вообще ничего не получила», — отмечает издание.

Лидер «Наших» Василий Якеменко после внезапного закрытия проекта и ухода с поста руководителя Росмолодёжи безуспешно пытался открыть свой бизнес и в итоге уехал в Германию.

«Ещё более показательна судьба другого менее удачливого „неокомсомольца“ нулевых, тоже бывшего комиссара движения „Наши“ Максима Мищенко, известного больше как лидер другой прокремлёвской организации „нулевых“ „Россия молодая“. Данный персонаж четыре года просидел в стенах Госдумы V созыва (2007—2011), пройдя туда по списку „Единой России“, клеймил оппозицию — как внесистемную, так и системную — активно пытался сотрудничать с ультраправой организацией „Русский образ“, которая, как потом оказалось, была причастна не только к нападениям на антифашистов, но и к убийству адвоката Станислава Маркелова.

Но, не войдя в предвыборный список „едра“ в 2011 году, он, обидевшись на партию власти, за пару месяцев до окончания своих полномочий добровольно ушел с депутатского поста. После списания вначале неудачно попытался зацепиться в Общественной палате РФ, а затем также неудачно сделать чиновничью карьеру в Тульской области, которая в конечном итоге привела его на скамью подсудимых. Ирония судьбы заключается в том, что посадили его за незаконное присвоение государственного гранта в размере 650 тыс. руб. на проведение конференции (которую никто никогда так и не провёл), выданного НКО. Прежние заслуги на ниве патриотического „воспитания“ молодёжи и даже попытка Мищенко сбежать от уголовного дела в армию ему не помогли», — пишет «Idel. Реалии».

Максим Мищенко отправился в тюрьму, а от его организации ныне не осталось и следа. Даже сайт «России молодой» (rumol.ru) сейчас переквалифицировался на «Справочник организаций в сфере строительства и ремонта».

«Причину такого бесславного конца следует искать в том, что эти прокремлёвские организации нулевых должны были изображать лояльность молодёжи Кремлю и параллельно бороться с оппозицией. Но на этом поприще они успели изрядно дискредитировать себя, да так, что само наличие такой поддержки власти играло скорее на руку оппозиции, чем помогало власть имущим. Поэтому их, как „отработанный материал“, решено было списать. А такие как Максим Мищенко просто вовремя не просекли это, надеясь, что такие как они всегда будут нужны — за что и поплатились.

Пример с этими политизированными „неокомсомольцами“ ясно показывает две вещи. Первое — никакой реальной работы, как и какой-либо положительной повестки они не несут. Второе — как только эти структуры, в силу понятных всем причин, потеряют хоть малую долю пропагандистского пиара, их списывают за ненадобностью, и потому никаких существенных привилегий — даже своему активу из числа самых кондовых карьеристов — они не могут дать в принципе. Даже стопроцентная лояльность и становление в позу „чего изволите“, как показывает пример Максима Мищенко, ничего не гарантируют», — говорится в материале.