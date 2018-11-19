Косогорский лес вырубают «по госзаданию»

Житель Тулы сообщил о вырубке леса за посёлком Косая Гора.



«Ведётся планомерное уничтожение леса с применением тяжёлой техники! Причём „рубильщики“ взялись за дело настолько рьяно, что лесовозы даже не успевают вывозить сотни уничтоженных деревьев (несмотря на то, что работают буквально с утра и до ночи!) и сваливают их в кучи прямо в лесу или на просеке магистрального газопровода...

К тому-же лес на территории в несколько квадратных километров укатан колёсами тракторов и грузовиков практически до состояния асфальта... Там теперь даже трава пару лет не вырастет... Нет сил смотреть на весь этот узаконенный беспредел...

На одном дереве прибита фанерка с объявлением следующего содержания: Информация о рубке: Исполнитель: ГАУ ТО „Тульское лесохозяйственное объединение“. Вид работ: рубка в целях ухода за лесными насаждениями — проходная рубка выборочная. Площадь рубки: 22,1 гектара. (!) Причина рубки: улучшение возрастной структуры и породного состава лесных насаждений. Контактный телефон исполнителя: 8 (4872) 50−29−36. Срок работ: с февраля 2018 г по декабрь 2018 г. (!) То есть рубят исключительно на благо... ну впрочем как и всегда», — написал он в блоге на Myslo.

Как сообщили журналистам в областном министерстве природных ресурсов и экологии, вырубка леса проводится в рамках выполнения госзадания.

«Указанная в обращении рубка осуществляется ГАУ ТО „Тульское лесохозяйственное объединение“ в рамках выполнения государственного задания №1/18 от 29.12.2017 г. Заготовка древесины осуществляется в соответствии с условиями вышеуказанного государственного задания, требованиями Лесного Кодекса РФ, правилами заготовки древесины, правилами ухода за лесами, правилами пожарной и санитарной безопасности в лесах, правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядком проведения лесосечных работ, утвержденными в соответствии с законодательством РФ.

Технологические операции по проведению рубок ухода за лесами подразумевают под собой валку деревьев, их тревлевку лесохозяйственными тракторами и складирование спиленной древесины для ее дальнейшей вывозки и переработки. В данном случае тревлевка древесины производится колесным трактором МТЗ-82.1, а вывозка заготовленного леса колесным сортиметовозом КамАЗ, что не нарушает почвенный покров лесного фонда и не препятствует дальнейшему произрастанию травяной и древесной кустарниковой растительности. Перечисленная техника по своим показателям предназначена для работ на почвах с низкой несущей способностью и не относится к тяжелой технике, напротив — для сохранения напочвенного покрова используется только колесная техника с техническим давлением на почву не более 1,2 кг/см2.

Складированной заготовленной древесины осуществляется согласно технологическим процессам штабелями на погрузочных пунктах и временных площадках для ее последующей погрузки и вывозки на переработку. Работы проводятся в соответствии с действующим законодательством. До окончания рубки складированная древесина будет вывезена с территории лесного фонда. Порубочные остатки будут измельчены и приземлены согласно технологической карты. Срок выполнения всех мероприятий по указанному государственному заданию — декабрь 2018 года», — приводит ответ чиновников «Слобода».