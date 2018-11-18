Дюмин поручил усилить меры по выявлению распространителей экстремистских материалов

Губернатор Алексей Дюмин рекомендовал тульских силовым структурам улучшить взаимодействие для выполнения регионального плана по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года.



В соответствующем распоряжении говорится о необходимости продолжить проведение профилактических мероприятий по противодействию экстремизму и предупредительно-профилактических мероприятий в местах проживания и работы мигрантов из стран с повышенной террористической активностью.

Силовым ведомствам рекомендовано продолжить выявление, предупреждение и пресечение противоправной деятельности «организаций, группировок и отдельных лиц, планирующих экстремистские акции», а также «организаций и лиц, использующих протестный потенциал населения для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе».

Кроме того, поручено принять дополнительные меры для выявления и пресечения деятельности лиц, изготовляющих и распространяющих материалы экстремистского характера. Судя, по всему, их количество может вырасти в связи с предстоящими выборами в областную Думу 2019 года.

Органам власти, в том числе в муниципалитетах, поручено проводить мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и незамедлительно реагировать на негатив в национальной сфере.

Министерства образования, культуры и молодёжной политики должны будут в течение года организовывать соответствующие тематические мероприятия.