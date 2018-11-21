В тульской потребительской корзине должно стать меньше хлеба и больше мяса

Пересмотр состава потребительской корзины запланирован на 2021 год, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова «Российской газете».



«Потребительскую корзину намечается пересмотреть с 2021 года. Планируется улучшить качество минимального набора продуктов, чтобы приблизить его к рациональным нормам здорового питания», — заявила Голикова.

В частности, планируется увеличить объёмы мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. Но при этом будут снижены объёмы хлебных продуктов, картофеля, маргарина и других жиров, сообщила вице-премьер.

Голикова добавила, что потребительские корзины будут пересмотрены во всех регионах РФ.

Продуктовая корзина включает в себя минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания: в размере 50% как на непродовольственные товары, так и на услуги.

Так, например, в Тульской области в состав потребительской корзины в год входит 58,7 кг мяса, 210 яиц, 290,8 кг молока и молочных продуктов, 100,5 кг картофеля, 128,4 кг хлебных продуктов, 115,2 кг овощей и всего 60 кг фруктов — для трудоспособного населения. Для пенсионеров и детей вес продуктов отличается.





