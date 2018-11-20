Всё меньше россиян верит в улучшение своей жизни

Большинство россиян довольны жизнью и положительно оценивают ситуацию в стране, однако не ожидают значительного улучшения положения в будущем, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.



«Индекс удовлетворенности жизнью в октябре 2018 году равен 63 п. — против 60 п. в 2017 году, при этом текущее значение значительно выше, чем в 2016 году (46 п.). О том, что жизнь их в целом устраивает, сегодня говорят 58% россиян, об обратном — 16%, еще 21% частично согласны и с первыми, и со вторыми», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, социологи зафиксировали снижение уровня социального оптимизма: только четверть (25%, 33% в 2017 году) опрошенных считают, что через год их семья будет жить лучше, чем сейчас, столько же ожидают ухудшения положения (13% в прошлом году). Еще 40% опрошенных не ожидают каких-либо значительных изменений. В целом индекс социального оптимизма составил 40 п., что уступает значениям 2017 и 2016 годов (63 п. и 51 п. соответственно).

Положительно экономическую ситуацию оценили 70% респондентов (из которых 13% считают положение дел в экономике хорошим или очень хорошим), негативную оценку высказали 27% опрошенных (19% в 2017 году, 30% в 2016 году). Кроме того, некоторое снижение показал и индекс оценок политической обстановки (56 п. по сравнению с 71 п. в прошлом году): каждый пятый (21%, 30% в 2017 году, 25% в 2016) оценивает политическую обстановку в России как хорошую, 53% как среднюю, 18% (12% и 20% в прошлом и позапрошлом году соответственно) как плохую.

Индекс оценок общего вектора развития страны в октябре составил 57 п. (74 п. в 2017 году, 59 п. в 2016 году). Почти треть (30%, 46% в 2017 году) опрошенных одобряют общий курс развития страны, частично согласны с ним 47% (39% в 2017 году), не согласны 20% (11% в 2017 году) респондентов.

Индексы рассчитываются как разница положительных и средних оценок и отрицательных оценок. Значения индексов могут колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Чем выше значения индекса, тем более оптимистично настроены респонденты. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 23 октября 2018 года, объем выборки 1600 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.