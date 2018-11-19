В России могут ввести налог на колбасу

Минздрав поддержал введение налога на колбасные изделия. Соответствующее предложение сделал экспертный совет при правительстве РФ .



В случае введения налога стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30%, пишут «Известия».

По данным издания, соответствующая инициатива содержится в отзыве экспертного совета при правительстве России на программу «Укрепление общественного здоровья», которая входит в национальный проект «Демография».

Согласно мнению экспертного совета, эта мера должна способствовать оздоровлению граждан, а также увеличению продолжительности жизни. Авторы инициативы предлагают направить вырученные средства на удешевление продуктов здорового питания.

«Акциз на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон — может составить более 160 рублей на один килограмм», — рассказали газете в экспертном совете.

Отмечается, что 17 октября документ с инициативой был направлен в Минтруд за подписью члена совета Дарьи Халтуриной. Она пояснила газете, сославшись на исследования ученых из Оксфорда, что из-за избыточного потребления красного и переработанного мяса в мире происходит 2,4 миллиона смертей в год.