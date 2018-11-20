Бывшего начальника венёвского отдела ГИБДД отправили в колонию

В Тульской области осуждён бывший начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Венёвскому району, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).



Следствие и суд установили, что в период с января 2016 года по декабрь 2017 года по 42 материалам об административных правонарушениях, поступившим к полицейскому на рассмотрение, он не принял мер — не провёл ни одного проверочного мероприятия и не привлёк виновных лиц к ответственности в области безопасности дорожного движения. Как ранее сообщали в облпрокуратуре, это было сделано с целью получения выплат и премий за улучшение служебных показателей.

О противоправных действиях начальника отдела ГИБДД стало известно в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников УФСБ, после чего по всем указанным материалам было принято решение о прекращении административного производства в связи с истечением сроков давности.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщили в СУ СК по Тульской области.