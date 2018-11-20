Как семье Дюмина достались земли бывшего совхоза НКВД

«Новая газета» опубликовала совместное с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) расследование об элитных земельных участках в Одинцовском районе Московской области, которыми владеют бывшие телохранители президента России Владимира Путина и их родственники.



Авторы расследования утверждают, что сотрудники службы безопасности Путина «в результате не самых прозрачных схем» получили в собственность земли на Рублёвке, возле резиденции президента Ново-Огарёво, от компании, которая обманным путём завладела участками бывших работников совхоза НКВД «Племптицезавод» в деревне Солослово, в советский период входившего в административно-хозяйственное управление НКВД и основанного Феликсом Дзержинским.

По данным расследования, после распада СССР совхоз приватизировали работники, многие из которых были пожилыми людьми и ветеранами Великой Отечественной войны. Каждый из 1200 работников получил по 1,7 га земли. А в «лихие 90-е» известные бизнесмены вместе с криминальными авторитетами с помощью подделки документов, запугиваний и избиений отобрали эти земли и раздробили территорию бывшего совхоза на мелкие части. Впоследствии часть этих участков досталась сотрудникам службы безопасности президента (СБП) и Федеральной службы охраны (ФСО), сообщается в публикации.

По данным авторов расследования, в конце 1990-х годов глава Одинцовского района распорядился, чтобы бывшие работники передали земли наследнику совхоза — «Агрокомплексу Горки-2». В обмен фермерам выдали по 15 акций компании, которые, по утверждению «Новой газеты», ничего не стоили. При этом подписи некоторых фермеров под документами о передаче земли подделали, в том числе после их смерти.

В 2003 году «Агрокомплекс Горки-2» продал 12 га земли некоммерческому партнерству «Заря», которое в том же году основали высокопоставленные сотрудники ФСО Александр Колпаков, Сергей Щербаков и Николай Кондратюк. «Заря» разделила земли на 64 участка и начала раздавать охранникам президента и сотрудникам ФСО, пишет «Новая газета».

Неназванный сотрудник ФСО рассказал изданию, что участки выделяли «нуждающимся офицерам» или по случаю важных событий и праздников. «Никто не платил или платил какие-то смешные и символические суммы», — отметил собеседник газеты.

Бывшие сотрудники службы безопасности Путина стали получать здесь земли, начиная с 2004 года. Среди них — нынешний глава МЧС Евгений Зиничев, глава управделами президента Александр Колпаков и его супруга, бывший руководитель личной охраны Путина Олег Климентьев и его дочь, а также Геннадий Дюмин — отец экс-сотрудника службы безопасности президента, а ныне губернатора Тульской области Алексея Дюмина, утверждают расследователи.

По их сведениям, Олег Климентьев в 2004 году получил здесь два участка — второй достался его 16-летней дочери. В 2015 году оба участка продали, после чего Климентьев задекларировал доход в размере 21 миллиона рублей.

Супруга Климентьева Ирина в 2009 году купила у «Агрокомплекса Горки-2» участок в коттеджном поселке «Знаменские просторы», заплатив за 32 сотки 2,3 млн рублей — в 44 раза меньше рыночной стоимости этой земли, подсчитали авторы расследования.

Точно такой же участок за ту же цену купил Артем Дюмин, брат Алексея Дюмина. В 2012 году он выкупил землю Климентьевой и объединил два участка в один. Сейчас его стоимость, по оценке «Новой газеты», составляет $8 млн.