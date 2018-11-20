О тульском губернаторе написала британская пресса

Лондонская газета The Times посвятила большую статью расследованию «Новой газеты» о жизни телохранителей президента РФ Владимира Путина, которые «вознаграждаются продвижением на важные государственные посты и дорогими земельными участками под Москвой».



«В другом мире, для того, чтобы стать министром или губернатором, следует хорошо учиться и много работать для карьерного продвижения», — цитирует The Times автора расследования Романа Анина.

Но в России, по словам Анина, гораздо важнее быть приближенным президента.

Среди прочих газета называет Виктора Золотова, который больше 10 лет отвечал за безопасность Путина и его семьи. Два года назад, продолжает газета, Золотов был назначен главой Росгвардии. Times отмечает, что, согласно «Новой газете», Золотов и другие телохранители президента получили в общей сложности более семи гектаров земли стоимостью в десятки миллионов долларов.

Земля эта находится в непосредственной близости от резиденции Путина в Ново-Огарёво. Раньше она принадлежала совхозу НКВД. После распада СССР она была приватизирована работниками, но в 90-е годы землю у них отобрали. Теперь там стоят огромные особняки, защищённые от чужих глаз высокими заборами.

Среди других телохранителей, которые, по утверждению «Новой газеты», неожиданно разбогатели — Андрей Дюмин, в течение 17 лет работавший в службе охраны Путина. В 2016 году он был назначен на пост губернатора Тульской области.