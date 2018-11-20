«Передайте Шерину»

Сегодня в ходе публичных слушаний по планированию бюджета Тульской области на 2019-21 годы депутат от ЛДПР Александр Балберов возмутился работой отсутствующего на мероприятии министра здравоохранения региона Андрея Третьякова.



«Такой министр здравоохранения нам не нужен! Его лично приглашали, но он проигнорировал. Он всегда игнорирует депутатов! С трибуны заместитель говорит, что знать не знает, где министр! Наверное, лично строит ФАПы? Прошу министров передать Шерину, что такой министр нам не нужен!» — приводят слова Балберова «Тульские новости».

Ранее после скандала с сокращением размера онкологической помощи в Новомосковске жители написали открытое письмо, в котором попросили Андрея Третьякова подать в отставку. Также в интернете была опубликована соответствующая петиция.