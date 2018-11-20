Неработающих предложили обязать платить взносы в ФОМС и ПФР

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов подготовил законопроект, по которому неработающие россияне будут обязаны самостоятельно платить за себя все страховые взносы в социальные фонды.



Поправки предлагается внести в статьи 419 и 425 Налогового кодекса РФ. Автор законопроекта отметил, что около 18 миллионов россиян трудоспособного возраста официально не имеют рабочих мест.

«А социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, неработающие граждане получают в полном объёме, а также имеют право на получение социальной пенсии по старости. По данным Счётной палаты, только в территориальные Фонды обязательного медицинского страхования регионы перечисляют за неработающее население 600-650 млрд рублей. А социальную пенсию, по достижении пенсионного возраста данная категория граждан получает за счет взносов работающего населения. При этом, находясь в трудоспособном возрасте, незанятые граждане не участвуют в финансировании солидарной пенсионной системы», — отметил парламентарий.

Депутат назвал несправедливым одинаковое положение официально работающих и официально неработающих граждан. Согласно действующим сегодня нормам, за трудоустроенных граждан взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования выплачивает работодатель.