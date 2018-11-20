Дорожки тульской набережной переделывают уже второй раз

На набережной Тулы вновь переделывают покрытие дорожек.



До открытия набережной они были засыпаны асфальтовой крошкой, затем здесь уложили асфальт, сейчас его вскрывают и кладут плитку.

«Если кто помнит, на набережной помимо основных дорожек есть много хаотичных второстепенных. Их сначала засыпали асфальтовой крошкой. Гениальная идея была, господа! После первого сильного дождя всё смыло из своих посадочных мест. Затем дорожки заасфальтировали. Но учитывая наклонный рельеф набережной, асфальт опять почему то поплыл. И это вопреки законам физики.

Сегодня, проходя мимо кафе „Mr.CUP“, увидел как асфальт вскрывают и вывозят самосвалами. На его место теперь кладут плитку. Зрительный анализ плитки по сравнению с той, что уложена возле Успенского собора в Кремле, указывает на не самое лучшее качество укладываемой плитки. Вокруг штабелей с прессованной плиткой уже полно крошек и сколотых углов», — рассказал один из жителей города в блоге.

Новую набережную по проекту архитектора Олега Шапиро открыли в Туле в День города 8 сентября. Начальная стоимость проекта Тульской набережной оценивалась более чем в 10 млрд рублей. Окончательная стоимость по итогам выполненных работ официально не озвучивалась.