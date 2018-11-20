Московский мусор из супермаркетов и Росатома сжигают под Заокским и Алексином ?

Московский мусор доставляет жителям Тульской области всё больше неудобств.



На днях мы рассказывали, как на границе с экологически чистым Венёвским районом разместят полигон, куда будут свозить отходы из шести районов Подмосковья. Под угрозой загрязнения находятся водоёмы, в том числе источник «12 ключей».

До этого писали о полигоне в Узловой, который принимает фуры с мусоров из Подмосковья, несмотря на заверения чиновников из областного министерства природы, что территориальной схемой обращения с отходами это не предусмотрено.

Территориальной схемой обращения с отходами,в том числе с ТКО, Тульской области,не предусмотрено поступление и размещение на полигонах ТБО Тульской области потоков отходов из других субъектов РФ,в том числе Московской области — Минприроды ТО (@minecolog) 23 марта 2018 г.

На этот раз в Алексинском и Заокском районах обнаружили места сжигания бытовых отходов, привезённых из Московской области.

Информация об этом появилась в группе «Мусора больше нет. Тула и Тульская область», созданной местными жителями для обмена информацией о свалках.

Согласно распоряжению правительства РФ от 25.07.2017 №1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается», с 1 января 2018 года запрещено захоронение на полигонах металлического лома. Согласно тому же распоряжению, с 1 января 2019 года будет запрещено захоронение на полигонах картона, тары из полимерных материалов и плёнки. Казалось бы, вот оно – повсеместное внедрение раздельного сбора отходов. Но как же это воплотится в жизни?

Тульская область хоть никогда и не была в авангарде, но нововведения уже ощутила, рассказывается в статье «Эй, москвичи! А это кучки чьи?». С середины октября в Заокском и Алексинском районах стал появляться весьма специфический мусор из соседнего Московского региона. Мусор привозят на самосвалах и без зазрения совести иногда вываливают прямо на дороги. Первый такой случай был обнаружен на трассе М-2 «Крым» старого направления возле деревни Мышенки.

Первый навал убрали довольно быстро, и выяснить происхождение не удалось. Второй навал, появившийся спустя несколько дней, – довольно быстро сожгли.

Но 13 ноября всё-таки удалось изучить очередной мусорный навал. По составу мусор представляет собой картон, плёнку, деревянные и полимерные ящики – мусор характерный для объектов торговли. Из найденного «брендированного» мусора и документов удалось выяснить, что мусор приехал к нам из магазинов торговой сети «Пятёрочка» города Люберцы Московской области. Последние найденные чеки датированы 2 ноября 2018 года.







Вся эта ситуация стала активно обсуждаться в районном паблике, и выяснилось, что явление имеет уже массовый характер.

На карте отмечены известные на 19 ноября 2018 года места несанкционированного сваливания характерного мусора.

Проехавшись по дороге Заокский – Алексин и ознакомившись со «злокачественными новообразованиями», совсем не осталось сомнений, что мусор именно из Московских торговых сетей, таких как «Пятёрочка», «Перекрёсток», «ВкусВилл», «SPAR» и «BILLA» с редкими вкраплениями мусора из других организаций, например, Росатома.







Все найденные документы свидетельствуют о том, что мусор завозят со всего юго-востока Москвы.

«Не совсем понятна экономическая составляющая происходящего. Даже в Заокском можно сдать на переработку почти целиком то, что везут из Москвы за 100-180 км и сваливают вдоль дорог Тульской области, при этом получив за это деньги. Да и мусор уже частично упакован по фракциям. Наш вывод — инфраструктура и мусоровывозящие компании не готовы к выполнению постановления правительства РФ от 25.07.2017 №1589-р. И если все полигоны с 01.01.2019 перестанут принимать отходы упомянутые в постановлении, то проблема, с которой сейчас столкнулись Заокский и Алексинский районы (и, возможно, много ещё каких районов), приобретёт массовый и повсеместный характер», — пишут жители.





Тем временем решаться проблема с мусорными навалами будет очень просто... методом сжигания... По состоянию на 19 ноября сожжены 7 из 9 известных навалов.

Кроме мусора из торговых сетей за последнее время было ещё несколько навалов бытового мусора. Судя по найденным документам, он так же был привезен из Московского региона. Ликвидируется теми же методами...



