Тульским муниципалитетам выделят деньги «на неотложные проблемы»

Муниципальным образованиям Тульской области окажут дополнительную финансовую помощь.



Об этом стало известно на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина. Из областного бюджета выделят около 260 млн рублей, которые муниципалитеты получат в начале декабря.

«Средства будут направлены на решение неотложных проблем и погашение кредиторской задолженности, в том числе перед ресурсоснабжающими организациями. Это позволит муниципальным образованиям более благополучно завершить финансовый год», — сообщил Дюмин.