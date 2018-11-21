Дюмин призвал районных глав не испытывать судьбу

Губернатор призвал глав администраций муниципалитетов активнее решать жизненно важные вопросы.



На оперативном совещании он напомнил, что весной 2018 года рекомендовал главам районных администраций обследовать территорию своих муниципальных образований и ограничить доступ ко всем заброшенным зданиям, которые находятся в полуразрушенном состоянии и представляют угрозу.

«Не испытывайте судьбу, не ждите, пока пострадают люди», — подчеркнул Дюмин.

Также глава региона выразил недовольство неисполнением данных им поручений и призвал глав администраций более активно включаться в решение жизненно важных для их районов вопросов.